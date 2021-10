PSG : Thiago Silva prêt à pleurer avec Neymar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs jours, les critiques fusent au sujet de Neymar, en méforme sur le terrain et dont les faits et gestes en dehors sont scrutés.

En début de semaine, un commentateur brésilien a insulté Neymar « d’idiot » car la star du Paris Saint-Germain a brisé les règles de distanciation pour prendre une photo sans masque avec un enfant qui scandait son nom. Sans cesse sous le feu des critiques, le n°10 du PSG semble lassé par la situation et envisage sérieusement de prendre du recul avec le football après la Coupe du monde 2022 au Qatar. Heureusement, Neymar peut compter sur le soutien de certains proches. C’est notamment le cas de Thiago Silva. Deux jours après son tweet remarqué, l’ancien capitaine du Paris Saint-Germain a publiquement apporté son soutien à Neymar en conférence de presse.

Thiago Silva et les critiques sur Neymar : « J’ai connu ça. Notamment après le Mondial 2014. On a dit que j’étais un pleureur, faible, très faible psychologiquement. Ca t’affecte parce que tu sais que tu n’es pas comme ça. J’espère qu’il ne perdra pas sa joie. » — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝘉𝘰𝘢𝘴 (@nicolas_vilas) October 13, 2021

« C’est une situation très difficile. Nous savons que nous sommes sous pression de tous les côtés mais, là, c’est une pression différente, elle semble dirigée, personnelle. Vous semblez oublier ce qu’il a fait sur terrain pour vous concentrer sur d’autres choses qui ne sont pas intéressantes. Peu importe le joueur, je pense que nous devons être un peu plus calmes dans l’analyse de la situation. Neymar sait qu’il ne joue pas à la Neymar, il a cette autocritique. Mais on ne le critique pas en fonction de ce qu’il fait sur le terrain, mais en dehors de celui-ci. Il y a une très forte demande pour des choses qui n’ont rien à voir avec ça. J’ai vécu des moments similaires ici, surtout après la Coupe du monde 2014. J’ai été qualifié de pleurnichard, de faible, de très faible psychologiquement. C’est quelque chose qui vous fait mal même si vous savez que vous ne l’êtes pas. J’espère que Neymar ne va pas perdre cette joie, qu’il reste comme il est. Il est super spécial. Et quand il est heureux, il fait ce qu’il a toujours fait: bien jouer, gagner des matchs, faire marquer. Plus il est heureux, mieux c’est pour notre équipe » a jugé Thiago Silva, lequel se dresse comme un bouclier devant les critiques à l’encontre de Neymar. Le n°10 du Paris Saint-Germain appréciera…