PSG : Thiago Silva n’intéresse pas (encore) la Chine au mercato

Comparé aux années précédentes, les gros transferts vers la Chine sont beaucoup moins nombreux.

Rien à voir avec les moyens financiers des clubs chinois. La cause vient plutôt du règlement de la Chinese Super League qui n’autorise plus que quatre joueurs étrangers à leurs pensionnaires. Une mesure appliquée afin de stopper la surenchère des formations les plus riches du pays. Du coup, recruter une star évoluant en Europe est devenu beaucoup plus difficile. C’est notamment le cas pour le Shanghai SIPG que l’on annonce comme prétendant du Brésilien Thiago Silva (33 ans).

Un intérêt démenti par un porte-parole du club chinois. « Nous avons déjà quatre joueurs étrangers dans notre équipe, a-t-il rappelé au Xinmin Evening News. Le club ne changera pas l'effectif, en tout cas pas en première partie de saison. » Le Shanghai SIPG, où évoluent Hulk et Oscar, ne peut donc pas convoiter le défenseur central du Paris Saint-Germain pour le moment. De toute façon, on imagine que le capitaine parisien aurait été difficile à déloger.