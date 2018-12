PSG : Thiago Silva, l’alarme oubliée, une montre à 600.000 euros envolée

Dans : PSG, Ligue 1.

Le cambriolage de son appartement à Paris a déjà gâché les vacances de Noël de Thiago Silva.

Le défenseur central s’est en effet rendu compte vers 02h00 du matin dans la nuit de samedi à dimanche que des cambrioleurs étaient entrés dans son domicile du XVIe arrondissement de Paris, pour dérober de nombreux objets de valeur. Le PSG, qui avait pourtant décidé de renforcer la sécurité des biens de ses joueurs après l’épisode Choupo-Moting quelques semaines plus tôt, n’a pas pu faire grand-chose décrypte l’AFP.

Les deux malfaiteurs sont passés les toits d’un immeuble à l’autre, se trouvant ainsi difficilement repérables. Mais en plus, leur entrée dans l’appartement a été grandement facilitée par le fait que l’alarme n’ait pas été activée. Résultat, les cambrioleurs ont pu saisir de nombreux bijoux, et surtout une montre qui fait sacrément grimper le butin puisqu’elle était estimée à 600.000 euros. Autant dire que le montant de l’addition approche le million d’euros. Et parmi ces objets, Thiago Silva s’est également fait voler son passeport, qui se trouvait dans l’un des sacs dérobés, obligeant le Brésilien à faire des démarches administratives d’urgence pour pouvoir passer ses vacances au pays. Au cœur de ces mauvaises nouvelles, le capitaine parisien a au moins pu profiter de son statut de star du club de la capitale pour avoir un petit passe-droit, puisqu’il a pu récupérer un nouveau passeport en seulement 24 heures, ce qui n’est pas donné à tout le monde.