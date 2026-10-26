Mourinho humilie Barcelone, la presse espagnole sidérée

Le Real Madrid s'est imposé 2-1 dimanche soir à Barcelone, et même si Kylian Mbappé a signé un doublé, c'est José Mourinho qui est salué dans les médias espagnols. Le Special One a retrouvé la main et le Barça va devoir s'y faire.

Hansi Flick et le FC Barcelone ont vécu une très sale semaine, puisqu'après avoir été battus par le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, le Barça a été renversé par le Real Madrid à Santiago-Bernabeu. Un scénario que personne n'avait prévu et qui forcément fait la Une des médias espagnols. Mais plus que Kylian Mbappé, qui a pourtant encore une fois été décisif avec deux buts, c'est José Mourinho qui reçoit toutes les louanges. Alors que le retour du technicien portugais semblait très mal parti, en l'espace de quelques rencontres, le Special One a remis le Real Madrid sur les rails. Avec cinq victoires en cinq matchs depuis le début du mois d'octobre, les Merengue sont revenus dans la course au titre que ce soit en Liga ou en Ligue des champions. Et c'est signé Mourinho.

Mourinho, le cauchemar du Barça

« Où sont ceux qui vont marquer six buts ? Où est le titre de champion ? Où est le Mourinho remis en question ? Où est Mbappé pratiquement insignifiant ? Pourquoi est-il si difficile pour vous de reconnaître qu'hier c'est Mourinho qui a infligé une correction à Flick ? », ironise ainsi Roberto Gómez, journaliste de Radio Marca. Il est vrai qu'avant le match, une bonne partie des médias espagnols annonçait que le Real Madrid allait prendre une claque au Camp Nou. Le quotidien sportif titre sur « Mourinho, la terreur du Camp Nou », avant de saluer la manière dont le technicien portugais a redressé la barre et relancé les Merengue. « Le Camp Nou avait des raisons de craindre Mou (...) Ce n’est pas la première fois que le Portugais éteignait le stade du Barça . Et Mou l'a encore fait. Il a gagné à Barcelone pour la quatrième fois et ne l'a pas fait de n’importe quelle manière dans un match qui ressemblait à une finale. »

Sur la Cadena Ser, Dani Guarrido est lui aussi enthousiaste s'agissant du Spécial One : « Pour moi, le Clasico a un grand vainqueur : José Mário dos Santos Mourinho Félix. Alors que tous le croyaient dépassé, fini, il a prouvé qu'il était bel et bien vivant. Il a clairement remporté la bataille face à Hansi Flick grâce à une approche offensive inattendue. »