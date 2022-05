PSG : Thiago Silva envoie Kimpembe à Chelsea

Dans : PSG.

Chelsea vit une période d'instabilité économique importante depuis l'annonce du départ de Roman Abramovitch. Des joueurs sont déjà sur le départ, comme Andreas Christensen et Antonio Rudiger. Deux joueurs qu'il faudra remplacer et Presnel Kimpembe peut être l'heureux élu.

Chelsea ne sait pas encore quel sera son futur à moyen terme. Le départ dans la précipitation de Roman Abramovitch laisse le club londonien dans l'incertitude économique. Difficile de savoir notamment ce qu'il en sera du prochain mercato estival, mais tout porte à croire que les Blues devront recruter malin. Déjà, Chelsea sait que deux joueurs importants vont quitter le navire : Andreas Christensen et Antonio Rudiger. L'un au Barça et l'autre très probablement au Real Madrid. Pour les remplacer, Chelsea va devoir se montrer malin et faire jouer ses réseaux. Selon les informations de GOAL, Presnel Kimpembe est dans la short list de la direction.

Kimpembe de nouveau réuni avec Silva ?

🇫🇷 Presnel Kimpembe a déçu cette saison.



Presnel Kimpembe est un titulaire bien installé dans la défense centrale du PSG. Le champion du monde est néanmoins régulièrement contesté voire critiqué pour ses sautes de concentration qui ont déjà coûté cher au club de la capitale, notamment en Ligue des champions. A 26 ans, Kimpembe pourrait être tenté de découvrir une première expérience à l'étranger. Surtout qu'à Chelsea, il formerait une charnière avec Thiago Silva, qu'il a côtoyé de nombreuses saisons sous les couleurs du PSG. Il ne reste que deux années de contrat à celui que l'on surnomme Presko, aujourd'hui estimé à 40 millions d'euros. Un prix qui pourrait baisser après négociations avec le club de le capitale. Une chose qui attire Chelsea, en quête de certaines économies à faire cet été lors du mercato. A noter que de son côté, le Paris Saint-Germain lorgne toujours sur la possibilité de recruter Kalidou Koulibaly, désireux de quitter Naples. Quid également de l'avenir de Sergio Ramos, qui enchaîne les matchs depuis son retour de blessure ?