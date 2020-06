PSG : Thiago Silva, Choupo-Moting et Rico prolongent 2 mois

Dans : PSG.

Afin de compter sur un effectif le plus complet possible pour finir la saison, le PSG a prolongé pour deux mois trois joueurs qui arrivaient en fin de contrat.

Il y avait atelier « prolongation de contrat » ce lundi dans les bureaux du Paris Saint-Germain. En effet, quelques heures après l’annonce par le PSG de l’extension jusqu’en 2024 du contrat de Layvin Kurzawa, le club de la capitale vient d’officialiser les prolongations pour deux mois des contrats de Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting et Sergio Rico, lesquels arrivaient à la fin de leur engagement mardi soir.

« Le Paris Saint-Germain a finalisé ce lundi la prolongation des contrats de Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting et Sergio Rico jusqu’au terme des compétitions officielles de la saison. Le défenseur brésilien, l’attaquant camerounais et le gardien de but espagnol seront ainsi en mesure de participer aux finales de la Coupe de France - contre Saint-Étienne, le 24 juillet au Stade de France - et de la Coupe de la Ligue - face à Lyon, le 31 juillet au Stade de France - ainsi qu’au tournoi final de l'UEFA Champions League, organisé par l’UEFA à Lisbonne du 12 au 23 août », confirme le Paris Saint-Germain, qui avait également tenté, en vain, de prolonger de deux mois les contrats de Thomas Meunier et Edinson Cavani. L'absence de l'attaquant uruguayen profite à Eric Choupo-Moting, qui va intégrer la liste de l'UEFA du PSG pour la fin de la Ligue des champions.