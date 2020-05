PSG : Thiago Silva bat en retraite depuis trop longtemps

Dans : PSG.

Très apprécié par Thomas Tuchel qui aimerait le conserver un an de plus, Thiago Silva n’est pas certain pour autant de prolonger l’aventure au PSG.

Et pour cause, Leonardo ne serait pas totalement pour la prolongation du contrat de l’ancien capitaine de l’AC Milan. Du haut de ses 35 ans, il ne représente plus véritablement l’avenir du Paris Saint-Germain, raison pour laquelle l’heure est venu de tourner la page. Un avis partagé à 100 % par Pierre Ducrocq, d’autant que selon le consultant de RMC, le capitaine du PSG fait beaucoup trop reculer la défense parisienne dans les grands matchs de Ligue des Champions. L’heure du départ est donc arrivé, et c’est pourtant un grand admirateur de Thiago Silva qui le dit…

« Que l’on puisse dire qu’un joueur de cet âge est compétitif au jour où on parle d’accord, mais comment présager qu’à 36, 37, 38, 39, 40 ans il sera compétitif ? Chaque année va parler pour la suivante. C’est stupide de se projeter sur cinq ans. D’ailleurs, même pour un garçon de 20 ans tu ne sais pas ce qu’il va se passer. Je suis de ceux qui ont adoré Thiago Silva. Mais je pense qu’aujourd’hui il est un joueur qui fait beaucoup reculer le PSG dans les grands matches. C’est un fait, on l’a vu. Et c’est pour ça que le PSG veut passer à autre chose avec des joueurs qui athlétiquement ont l’énergie pour pousser les blocs plus bas qu’avec Silva par le passé et défendre en avançant. Le choix de Paris se justifie sportivement » a indiqué l’ancien milieu défensif du Paris Saint-Germain, qui comprend totalement la volonté de Leonardo de tourner la page avec Thiago Silva malgré les services rendus par le Brésilien depuis sa venue au PSG il y a huit ans.