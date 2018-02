PSG : Thiago Silva accuse l'OM et Payet après la blessure de Neymar

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Thiago Silva, capitaine du PSG, après la victoire contre l'OM et la blessure de Neymar (3-0) : « Je crois que l’on a été solide aujourd'hui. On voulait tenir jusqu'au bout. Mais on perd un joueur très important, Neymar... Sa cheville était déjà gonflée tout de suite. En plus, Payet a dit à l’arbitre qu’il voulait lui faire mal. Ça ce n’est pas du foot. Je ne suis pas docteur, mais je crois que pour mercredi, il ne sera pas disponible face à l'OM en Coupe de France. Maintenant on doit se reposer et bien préparer ce match, qui est très important pour nous. Félicitations a toute l’équipe pour le match que l’on a fait », a lancé sur Canal+.