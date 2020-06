PSG : Thiago Silva à Arsenal, l’indice tombe

Dans : PSG.

Avec la fin de contrat de Thiago Silva, le capitaine du PSG voit aussi un membre du staff qu’il avait fait venir à Paris quitter le club de la capitale.

Le départ de Bruno Mazziotti a en effet été enregistré en ce mois de juin, même si le défenseur central restera lui encore quelques semaines le temps de terminer la saison. Physiothérapeute attitré de « O Monstro », Mazziotti avait rejoint le PSG en 2018 après la Coupe du monde en Russie, où il était l’un des kinés de l’équipe du Brésil. Ce dernier s’occupait principalement de l’ancien joueur du Milan AC, avec qui il est resté très proche. Et selon The Athletic, Mazziotti va s’engager prochainement en faveur d’Arsenal pour remplacer Chris Morgan, qui va occuper ce poste à Liverpool.

Un changement lié à sa complicité avec Edu, directeur technique du club londonien, et qui souhaite donner un accent brésilien à Arsenal. De quoi renforcer les rumeurs envoyant Thiago Silva chez les Gunners, où son ancien compère de la défense centrale avec la Seleçao et au PSG également David Luiz, vient de prolonger son contrat. Une doublette à reformer pour permettre à Arsenal d’enfin rebondir en Premier League ? En tout cas, le défi attire Thiago Silva, qui rêve de continuer sa carrière en Europe pour encore deux ans afin d’être en meilleure forme possible pour la Coupe du monde 2022, qu’il ambitionne de disputer. Seule certitude, il devra dire adieu à la Ligue des Champions, Arsenal étant quasiment hors course pour le Top4.