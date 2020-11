PSG : Thiago Motta à Paris, son agent parle beaucoup

Dans : PSG.

Alors que la gronde monte autour de Thomas Tuchel, le nom de Thiago Motta est régulièrement évoqué pour succéder à l’Allemand au PSG.

L’ancien entraîneur du Genoa et des U19 du Paris Saint-Germain présente le profil parfait. Il connaît le club, la langue et les dirigeants par cœur. Surtout, il n’a pas caché dans une interview récemment accordée à RMC qu’il était évidemment intéressé par la perspective d’entraîner un jour l’équipe professionnelle du PSG. Mais à en croire son agent Alessandro Canovi, interrogé en cette fin de semaine par Calcio Mercato, il est encore un peu tôt pour imaginer Thiago Motta sur le banc du Paris Saint-Germain. L’agent italien ne veut surtout pas donner le sentiment de forcer la main aux dirigeants parisiens en tentant de décrédibiliser l’entraîneur en place, à savoir Thomas Tuchel.

« Au PSG, il y a un entraîneur qui a fait du bon travail. Cette année, il y a eu un début difficile à cause d'une mauvaise préparation, je ne pense pas que les conditions soient réunies pour un changement. Thiago a eu des matches intéressants au Genoa, mais le contexte était difficile, pas protecteur. Il a suivi sa formation et a fini premier. Il a reçu des offres européennes et non européennes mais il attend le bon projet. Il a de grandes ambitions, je suis sûr que nous trouverons le bon projet pour essayer de réaliser ses idées. Le PSG ? On ne parle pas seulement d'Allegri mais aussi de Pochettino, mais pour l'été prochain. On doit savoir ce qui sera fait avec Tuchel, parce qu'en football, vous savez, si vous gagnez, vous avez raison. Son rêve est d'entraîner, c'est un emblème parisien et il aurait du mal à entraîner Marseille, mais pour le reste... Thiago est prêt à évaluer n'importe quel club, il veut retrouver le football » a fait savoir l’agent de Thiago Motta, pour qui toutes les portes sont donc ouvertes… sauf celles de l’Olympique de Marseille.