PSG : Terrible sondage, Madrid ne veut plus de Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Longtemps annoncé proche du Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement opté pour une prolongation au Paris Saint-Germain. Une véritable trahison pour les amoureux de la Maison Blanche qui ne veulent plus entendre parler de l’attaquant français.

A Madrid, la décision de Kylian Mbappé ne passe vraiment pas. La semaine dernière, l’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain était encore annoncé tout proche d’une signature au Real. Joueurs, dirigeants, supporters et journalistes madrilènes étaient ravis et lui préparaient un accueil de star. Du coup, son choix de prolonger l’aventure avec le champion de France a été vécu comme une énorme trahison ! Kylian Mbappé n’a plus du tout la cote dans la capitale espagnole.

Mbappé n'est plus le bienvenu

Et pour s’en assurer, le quotidien As a publié un sondage sur son site. Il est demandé aux supporters du Real Madrid s’ils seraient prêts à recruter l’attaquant français en 2025, soit à la fin de son nouveau bail au Paris Saint-Germain. Résultat, au moment où nous écrivions cet article, un peu plus de 145 000 fans s’étaient exprimés, et 90% d’entre eux ont définitivement fermé la porte au Parisien ! Autrement dit, les amoureux de la Maison Blanche ne veulent plus entendre parler de Kylian Mbappé, qu’ils accusent non seulement de trahison, mais aussi d’avoir manqué de respect au Real Madrid.

Ce pourcentage sans appel rejoint l’avis du journaliste Tomas Roncero, furieux sur le plateau de l’émission El Chiringuito. « Kylian, tu as perdu l'occasion d'être le joueur le plus heureux du monde. (...) Tu as choisi d'être un perdant et cela m'affecte beaucoup car on t'avait réservé un accueil grandiose. Alors écoute-moi bien, si un jour tu dois encore jouer contre le Real Madrid, couvre-toi bien les oreilles car on va te siffler comme jamais et te répéter que tu n'as rien gagné. Au revoir... pour toujours ! », a lâché le spécialiste merengue, conseillant à l’international tricolore d’oublier son rêve.