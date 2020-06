PSG : Tanguy Kouassi quitte Paris, un sale coup !

Dans : PSG.

Malgré ses efforts, Leonardo n'a pas réussi à convaincre Tanguy Kouassi de rester au Paris Saint-Germain et le jeune défenseur lui a annoncé son départ.

C’était l’un des dossiers chauds que Leonardo devait gérer à cet instant de la saison, puisque les joueurs ont des contrats qui s’achèvent fin juin, et à priori le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain a échoué dans sa mission. Ce samedi, RMC annonce en effet que Tanguy Kouassi a informé les dirigeants du PSG qu’il ne souhaitait pas prolonger sa carrière au sein du club de la capitale, sans toutefois aller jusqu’à dire à Leonardo où il allait s’engager, même si à priori l’AC Milan et Leipzig ne sont pas dans la course. Et ce ne sont pas Kylian Mbappé et Presnel Kimpembé, qui ont gentiment fait pression sur leur jeune coéquipier via les réseaux sociaux, qui ont fait changer d’avis Tanguy Kouassi.

La situation semblait compliquée depuis des mois entre Tanguy Kouassi et le Paris Saint-Germain, mais Leonardo avait fait le forcing afin d'essayer changer la donne. Et le directeur sportif du PSG pouvait compter sur le soutien de Thomas Tuchel dans cette opération, le coach allemand du Paris SG accordant une très grosse confiance au défenseur de 18 ans, natif de la capitale et qui a été formé au Paris Saint-Germain. Mais malgré tout cela, la décision de Tanguy Kouassi était irrévocable, et Nasser Al-Khelaifi va probablement demander des explications à Leonardo concernant cet échec majeur pour le PSG. Car Tanguy Kouassi était promis à un brillant avenir à Paris, mais visiblement ce n'est pas son opinion.