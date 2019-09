PSG : Tacler Neymar, c’est carton rouge ! Paris a prévenu les supporters

Dans : PSG, Ligue 1.

Ses matchs disputés en sélection l’ont confirmé, Neymar est bien prêt à reprendre la compétition avec le Paris Saint-Germain.

Le mercato terminé, plus rien n’empêche l’entraîneur Thomas Tuchel de réintégrer son meneur de jeu. Mais au sein du club francilien, tout le monde craint les retrouvailles entre la star et les supporters parisiens. On se souvient que le public du Parc des Princes l’avait insulté lors du match face à Nîmes (3-0) le mois dernier. Autant dire que le Brésilien s’expose à un traitement similaire après la sortie médiatique de son père. Une situation inconfortable pour le PSG, qui n’a pas prévu de plan de communication. Le club mise plutôt sur le talent de Neymar pour retourner les supporters.

« Les rivaux ne sont pas à l'intérieur du club mais à l'extérieur. Ils s'appellent le Real Madrid, même si Neymar sera suspendu en Ligue des Champions, ou Lyon en Ligue 1. L'unité est dans l'intérêt de tout le monde », pense-t-on au PSG selon L’Equipe. C’est pourquoi Paris, qui n’avait pas apprécié le comportement des fans contre Nîmes, qui plus est en plein poker menteur avec le FC Barcelone, a demandé à ses fidèles de ne pas afficher de banderoles hostiles samedi contre Strasbourg. Et en cas de dérapage, les coupables pourraient être sanctionnés. Suffisant pour les empêcher de manifester leur colère ? Rien n’est moins sûr…