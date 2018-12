PSG : T. Weah annonce son départ, mais pas son arrivée

Dans : PSG, Mercato.

Malgré un début de saison intéressant, Timothy Weah est progressivement et irrémédiablement sorti du groupe parisien.

Le fils de Mister George n’a plus joué un match de Ligue 1 depuis la rencontre contre Caen lors de la 3e journée, et ne peut se satisfaire de cette situation. Annoncé courtisé par plusieurs clubs français, l’international américain devrait prendre la direction du Celtic Glasgow sous la forme de prêt. Il a en tout cas annoncé ce mardi sa décision de changer d’air pour mieux revenir à Paris après une expérience enrichissante, sans toutefois confirmer la rumeur sur son point de chute.

« Je veux juste prendre le temps de parler à tout le monde de la décision que ma famille et moi avons prise en ce qui concerne le fait de partir en prêt cet hiver. Ces quelques mois ont été formidables même si je n’ai pas beaucoup joué. J’ai toujours été reconnaissant pour les opportunités que j’avais au début de la saison car cela m’a ouvert de nombreuses portes cet hiver. Mes coéquipiers, je vous aime et je sais que vous irez jusqu’au bout et que vous prendrez la coupe cette année », a souligné Timothy Weah dans un post sur Instagram. Une manière d’annoncer son départ, tout en laissant le PSG boucler un accord avec le club écossais, ou un autre, dans les prochains jours.