PSG : Sympa, le Qatar donne le mode d'emploi pour acheter Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Totalement coincé par le refus d’Ousmane Dembélé de signer au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone ne sait plus trop quoi faire. Pas rancunier, le PSG lui a donné un indice, mais il n’est pas certain qu’il plaise beaucoup au club catalan. Le Qatar a ainsi réitéré, en réponse à la dernière offre ne pouvant pas inclure l’échange comprenant Dembélé, que la seule solution était de compenser cette absence avec de l’argent en cash. Ainsi, impossible de faire baisser le prix de Neymar, et il faudra toujours que le champion d’Espagne dépasse la barre des 200 ME. Un prix qui n’est pas conciliable avec la situation économique du club culé. Ce vendredi, le FC Barcelone a donc prévu d’étudier la possibilité de faire un effort financier, même si le danger de se mettre dans le rouge est réel selon Sport.

« Le Barça compte analyser au cours de la journée jusqu’à quel point il est possible d’obtenir Neymar sans compromettre indûment les finances du club », a livré le journal catalan, qui rappelle bien évidemment que le FC Barcelone a déjà beaucoup dépensé dernièrement, faisant de gros efforts pour faire venir De Jong puis Griezmann notamment pour 200 ME, sans oublier Neto, Junior Firpo ou Emerson pour un total de quasiment 60 ME.