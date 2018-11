Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Thiago Silva a livré un match presque parfait contre Liverpool, et c'est très ému que le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain a commenté sa prestation, ne masquant pas son bonheur d'avoir fait taire toutes les critiques qui lui tombent régulièrement. Et notamment sur une possible fragilité mentale au moment des grands rendez-vous. Un comportement qui a valu à Thiago Silva, si l'on en croit L'Equipe, d'être surnommé La Pleureuse à une époque au Paris Saint-Germain, où certains constataient que le Brésilien était souvent blessé avant les grands rendez-vous européens.

Selon un proche de Thiago Silva, même si le capitaine du PSG en a fait des caisses contre Liverpool, il avait des excuses. « Thiago était à la fois nerveux et excité pour ce match. Il sait que certains pensent qu'il flanche dans les moments difficiles, il voulait montrer que tout cela était faux. C'est quelqu'un d'intelligent, d'où ces scènes de démonstration étonnantes. C'est un capitaine naturel, il a ça en lui, mais il n'avait pas besoin de tout ce folklore », a expliqué, dans le quotidien sportif, cette source interne au vestiaire parisien. Quoi qu'il en soit, folklore ou pas, si Thiago Silva aligne les matches européens à ce niveau, nul doute que le PSG signe tout de suite.