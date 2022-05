PSG : Surclassé par Vinicius, Mbappé perd gros à Madrid

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Très attendu au Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement choisi de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Une décision mal vécue dans la capitale espagnole, où le journaliste Tomas Roncero n’épargne pas l’attaquant parisien.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la cote de Kylian Mbappé a chuté du côté de Madrid. Après son choix de prolonger au Paris Saint-Germain, et de planter au Real au dernier moment, l’attaquant tricolore s’est fait pas mal d’ennemis chez les supporters et observateurs madrilènes. A commencer par Tomas Roncero, le célèbre journaliste qui a trouvé mieux que le Parisien dans l’effectif des Merengue. « C'est simple. Kylian Mbappé est très bon, mais Vinicius Junior est bien meilleur. Point », a écrit le spécialiste sur Twitter, après avoir rabaissé sa cible sur le plateau d’El Chiringuito.

Esto es sencillo. @KMbappe es muy bueno, pero @vinijr es MUCHO MEJOR. Y punto. — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) May 22, 2022

« Bon Kylian, bienvenue dans le club qui accueille des multimillionnaires mais qui sont des grands perdants comme peut l'être aussi Manchester City, a lâché l’observateur madrilène. Le PSG paye des joueurs des fortunes, le fair-play financier s'en moque, OK tout va bien. Mais Kylian, tu as perdu l'occasion d'être le joueur le plus heureux du monde. (...) Tu es un loser. Au PSG, depuis ton énorme maison, tu verras les Vinicius, les Benzema soulever la Ligue des Champions. »

Madrid attend Mbappé au tournant

« Toi tu seras dans ta petite Ligue 1... Personne ne gagne le Ballon d'Or comme ça, personne ne gagne le respect ainsi. Tu as choisi d'être un perdant et cela m'affecte beaucoup car on t'avait réservé un accueil grandiose. Alors écoute-moi bien, si un jour tu dois encore jouer contre le Real Madrid, couvre-toi bien les oreilles car on va te siffler comme jamais et te répéter que tu n'as rien gagné. Au revoir... pour toujours ! », a prévenu Tomas Roncero, toujours aussi excessif dans ses interventions.