PSG : Sur la short-list de Paris, il n’attend que la signature

Dans : PSG.

En quête d’un ou deux renforts au poste de latéral droit, le Paris Saint-Germain apprécie notamment le profil de Timothy Castagne. Un intérêt réciproque puisque le Belge serait ravi de rejoindre les Parisiens.

Il n’y a qu’à voir la déception de Thomas Tuchel pour comprendre que le départ de Thomas Meunier représente un coup dur pour le Paris Saint-Germain. Sans le latéral droit en fin de contrat, et qui s’est engagé avec le Borussia Dortmund, l’entraîneur parisien constate que le jeune Colin Dagba n’a pas l’expérience nécessaire pour le très haut niveau. Et que la polyvalence de Thilo Kehrer a ses limites. C’est pourquoi le directeur sportif Leonardo envisage de recruter un voire deux renforts à ce poste. A priori, Achraf Hakimi est une piste à oublier, l’international marocain étant annoncé proche de l’Inter Milan.

En revanche, le dossier du Belge Timothy Castagne (24 ans) semble plus accessible dans la mesure où le latéral de l’Atalanta Bergame serait ravi de remplacer son compatriote à Paris. « Je pense que le moment est venu de franchir un palier, mais je ne serai pas déçu si je reste à Bergame, a confié l’ancien joueur de Genk à La Dernière Heure. Le PSG et Tottenham intéressés ? Je suis très fier de cela, mais j'espère plus qu'un simple intérêt de leur part. C’est la preuve que le travail paie. Je ne veux pas m’arrêter à un simple intérêt. J’en veux plus. Soyons honnêtes, tu ne peux pas dire non à Tottenham ou au PSG. » A noter que Castagne, doublure du Néerlandais Hans Hateboer, arrive à un an de la fin de son contrat.