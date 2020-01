PSG : Suivi par Leonardo, Castrovilli donne une réponse à Paris

Dans : PSG.

Encore et toujours en quête d’un milieu de terrain supplémentaire pour cette nouvelle année 2020, le Paris Saint-Germain de Leonardo creuse plusieurs pistes du côté de la Serie A.

Durant son premier passage au sein du club de la capitale, le directeur sportif avait déniché de belles trouvailles dans le championnat italien, avec notamment Verratti ou Pastore. De retour aux affaires depuis quelques mois, le dirigeant brésilien est déjà un peu retourné aux sources, vu que l’été dernier, il a quand même sorti Mauro Icardi de l’Inter Milan. Mais lors du prochain mercato, Leo pourrait passer une nouvelle vitesse avec le marché italien. À la recherche d’un renfort dans l’entrejeu, le DS multiplie effectivement les pistes à la Juventus (Can) ou à Brescia (Tonali), mais aussi du côté de la Fiorentina. En effet, ces derniers jours, la presse italienne a fait état d’un intérêt du PSG pour Gaetano Castrovilli. Une rumeur que le milieu de terrain de 22 ans a timidement commenté.

Castrovilli est plein d'humilité

« Passer d’un intérêt de la SPAL l’été dernier à un intérêt du PSG pendant cet hiver ? Je suis toujours le même. Je suis un garçon de la rue qui essaie de réaliser ses rêves. Rester à Florence pour la vie ? Je ne pense qu'à la Fiorentina (sourires). Un prix de transfert ? Je ne sais pas combien je vaux. Je travaille sur le terrain et j'essaye de m'améliorer chaque jour. Je veux juste bien faire pour moi et pour l'équipe », a lancé, au micro de Sky Sport, l'international italien, qui espère participer à l’Euro 2020, histoire de marquer encore un peu plus les esprits, alors que Paris est en concurrence avec la Juve et l’Inter dans ce dossier.