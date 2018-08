PSG : Strasbourg tente le gros coup Timothy Weah

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, RCSA.

Appelé à être potentiellement la doublure d’Edinson Cavani cette saison, Timothy Weah attire des convoitises au mercato. Buteur face à Caen lors de la première journée et titulaire contre Guingamp, l’Américain plaît notamment en Ligue 1. Ainsi, à en croire les informations du quotidien l’Alsace, le Racing Club de Strasbourg étudierait « sérieusement » la piste menant à l’attaquant de 18 ans.

Les dirigeants alsaciens aimeraient obtenir le prêt d’un an sans option d’achat du buteur parisien. Mais le journal local est plutôt pessimiste quant aux chances de voir Timothy Weah débarquer à Strasbourg. Et pour cause, le PSG n’a toujours pas recruté en attaque et devrait perdre Gonçalo Guedes d’ici le 31 août. Timothy Weah aura donc son mot à dire malgré la présence de joueurs comme Di Maria, Mbappé, Neymar ou encore Draxler dans le secteur offensif. Et cela devrait, en toute logique, l’inciter à rester au PSG malgré l’intérêt d’un club de Strasbourg qui lui permettrait d’avoir beaucoup de temps de jeu dans l’élite.