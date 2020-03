PSG : Strasbourg-Paris reporté, c’est un drame pour Neymar

Dans : PSG.

Samedi après-midi, le match entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain a été reporté en raison de l’épidémie de coronavirus qui touche actuellement la France. Un coup dur pour Neymar...

Et pour cause, le PSG comptait sur ce match pour donner du rythme à certains de ses joueurs en prévision du choc contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Ce match était notamment très important pour Neymar, qui a longuement été absent au début de l’année 2020, puis suspendu à Dijon, et qui semblait clairement hors de rythme face à l’Olympique Lyonnais en Coupe de France. Interrogé à ce sujet sur l’antenne de TF1, Bixente Lizarazu a évoqué ce report et pour l’ancien défenseur du Bayern Munich, il ne fait aucun doute que le manque de rythme de Neymar lui sera préjudiciable contre le Borussia Dortmund mercredi en Ligue des Champions.

« Neymar a besoin de jouer. Quand il n’a pas le rythme, il porte trop le ballon et s’agace assez facilement. Et ça aurait été mieux pour lui de faire ce match-là. Après, un joueur comme Di María a aussi besoin de temps de jeu » a indiqué le consultant de la première chaine, inquiet pour un certain nombre de joueurs du Paris Saint-Germain. « Une titularisation de Thiago Silva face au BVB ? S’il est apte, il le sera peut-être mais sera-t-il dans le rythme ? Thiago Silva était en difficulté à Amiens (4-4), il avait joué une mi-temps. Et il était aussi en difficulté contre Dortmund. Avant cela, il y avait eu une blessure et là, il a rechuté. Donc je ne vois pas comment il peut être dans le rythme. Moi, je ne le ferais pas jouer et je mettrais Marquinhos en défense. Pour moi les gars sûrs sont Navas, Marquinhos, Mbappé et Cavani. Je ferais jouer Cavani parce que je pense que l’histoire n’est pas terminée pour lui ». C’est un véritable casse-tête qui s’offre donc à Thomas Tuchel à trois jours de la réception de Dortmund…