PSG : Neymar a la rage, Paris salive

Cette fois le PSG pourra compter sur Neymar pour son 8e de finale retour de Ligue des champions. Et la star brésilienne est déterminée à éliminer Dortmund.

Pas de carnaval, pas d’anniversaire avec sa sœur, pas de blessure, Neymar n’a cette fois aucune raison de manquer la rencontre décisive de C1 face à Dortmund prévue mercredi au Parc des Princes. Après avoir renoncé par deux fois à ces matchs les deux années précédentes, l’attaquant du PSG et de la Seleçao sera cette fois au rendez-vous face aux Allemands. Proche du clan Neymar, Isabela Pagliari a confié sur Europe 1 que la star brésilienne du Paris Saint-Germain était remontée comme une pendule pour ce choc, même si physiquement il n’est pas au maximum de ses possibilités.

La journaliste sud-américain en est persuadée, Thomas Tuchel peut compter sur un Neymar motivé comme jamais pour PSG-Dortmund. « Neymar a eu des bonnes sensations face à Lyon. Il se sent bien et il était focalisé pour faire une bonne performance. Il faut savoir que tout le groupe est uni et il est confiance (...) Je sais que Neymar est confiant même s'il n'a pas pu jouer ce match Strasbourg-PSG. La préparation est aussi mentale et il est en confiance dans sa tête. Il a plus de rythme qu'au match aller, mais moins qu'il souhaitait, il n'est pas à 100%. PSG-Dortmund, c'est le match de plus important de Neymar avec le PSG, car il n'a jamais joué de match retour de Ligue des Champions et je pense qu'il va mettre toutes les choses qu'il peut sur le terrain », a expliqué Isabela Pagliari, qui ne voit pas Neymar se rater lors de ce rendez-vous. Il est vrai que si ce dernier ne brille pas face à Dortmund, alors les secousses seront terribles pour lui et pour le Paris Saint-Germain. Rendez-vous mercredi à partir de 23h pour savoir si Neymar aura été à la hauteur de l'événement.