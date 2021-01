PSG : Sondage épouvantable pour Neymar, le Qatar jubile

Dans : PSG.

Rentré ce dimanche à Paris, Neymar devra éviter de lire la presse espagnole. Car désormais il n'est plus du tout le bienvenu au FC Barcelone et sa prolongation au PSG est inéluctable.

Trois ans et demi après avoir quitté le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain moyennant le plus gros transfert de l’histoire du football (222ME), Neymar n’est désormais plus en odeur de sainteté en Catalogne. Si en 2019 Josep Maria Bartomeu avait été tout proche de faire revenir la star brésilienne, avec l’accord de ce dernier, le dossier semble refermé au FC Barcelone, même si Bartomeu n’est plus là. Ce dimanche, le très puissant quotidien sportif Mundo Deportivo a publié les résultats d’un sondage réalisé avant les élections à la présidences du Barça. Et l’une des questions concernait le possible retour de Neymar et si les socios y étaient favorables. La lecture des résultats est plutôt terrible pour le joueur du PSG, puisque sur la totalité des sondés 50,5% estiment qu’en aucun cas Barcelone ne doit le faire revenir, tandis que 5,5% le feraient signer à tout prix.

Neymar persona non grata au FC Barcelone

Et ce sont les supporters les plus âgés qui sont le plus remontés contre Neymar, puisque chez les plus de 50 ans l'opposition totale à Neymar dépasse les 60%. Parmi les candidats, seuls ceux qui vont voter pour Toni Freixa sont pour le fait de négocier le retour de la star brésilienne du Paris Saint-Germain, mais seulement s’il revient « gratuitement » au FC Barcelone, ce qui relève du doux fantasme. Pour ceux qui soutiennent Joan Laporta, favori pour prendre la direction du Barça, 50,4% sont opposés au come-back de Neymar, ce qui en dit long sur l’image laissée par ce dernier lors de son départ de Catalogne. Et si le FC Barcelone ne veut plus de Neymar, alors c’est une autoroute qui s’ouvre pour l’Emir du Qatar, déterminé à prolonger le contrat du joueur de la Seleçao. Alors que l’on évoque une prolongation de 4 ans, Doha saura probablement utiliser tout cela pour montrer au clan Neymar que finalement le PSG est une bonne maison.