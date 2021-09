PSG : Son multiplex gâché, Daniel Riolo en veut à Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré la victoire arrachée à Metz (2-1) mercredi en Ligue 1, Daniel Riolo n’en oublie pas la performance décevante de Kylian Mbappé. L’attaquant du Paris Saint-Germain, souvent décisif pour son équipe, a cette fois montré une étonnante maladresse.

Habitué à jouer les sauveurs lorsque le Paris Saint-Germain est accroché, Kylian Mbappé n’était vraiment pas dans un bon soir mercredi à Metz. Contrairement à Neymar, qui retrouve peu à peu sa condition physique et son niveau de jeu, l’attaquant français a raté la plupart de ses gestes en première période, au moment où les Parisiens poussaient pour tuer le match rapidement. Une maladresse étonnante pour Daniel Riolo qui a rarement vu l’ancien Monégasque autant en difficulté.

« Mbappé, c’est phénoménal »

« Honnêtement ce (mercredi) soir, le déchet technique de Mbappé, c'est phénoménal. Lui dont on parle souvent comme d'un phénomène. Mais alors ce soir... Les contrôles, genre contrôles américains. Les passes, toujours à l’envers. Je l'ai trouvé vraiment pas bon, a commenté le journaliste dans l'After Foot de RMC. S'il est un peu meilleur, ne serait-ce qu'un peu meilleur, à la demi-heure, le match est bouclé, on peut zapper sur les autres chaînes, on est tranquille et on oublie le match du PSG. »

Finalement, il aura fallu attendre les dernières secondes de la partie pour voir le latéral droit Achraf Hakimi donner la victoire au Paris Saint-Germain. Empêchant Daniel Riolo de se concentrer sur les autres rencontres de la soirée… Mieux vaut pourtant se montrer mesuré sur le match de Kylian Mbappé. Si l’entraîneur messin Frédéric Antonetti l’a trouvé « inexistant » car privé de profondeur, rappelons que l’international tricolore n’est sans doute pas à 100 % de ses capacités. Le week-end dernier, le Parisien était encore annoncé incertain à cause d’une blessure à un orteil. Lui qui a ensuite enchaîné deux rencontres en intégralité.