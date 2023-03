PSG : Son mensonge révélé, Mbappé peut dire adieu au Real

Dans : PSG.

Au moment de sa prolongation en mai dernier, Kylian Mbappé avait laissé croire qu’il avait hésité jusqu’au bout. L’attaquant du Paris Saint-Germain était annoncé proche du Real Madrid quelques jours auparavant. Mais en réalité, sa décision était déjà prise depuis longtemps.

Le feuilleton avait tenu les amateurs de football en haleine pendant des mois. Et ce jusqu’à la fin du moi de mai, lorsque Kylian Mbappé avait fini par prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. On pensait assister à un rebondissement soudain pour l’attaquant longtemps annoncé tout proche d’une signature au Real Madrid. Surtout que la formation madrilène, et les médias qui lui étaient proche, avaient de leur côté annoncé une opération quasiment bouclée pour une signature à la Casa Blanca. Mais en réalité, l’ancien joueur de l’AS Monaco avait déjà pris sa décision depuis longtemps. C’est en tout cas la version de Daniel Riolo.

Mbappé savait deux mois plus tôt

Le journaliste de RMC a eu accès aux écoutes téléphoniques de l’affaire Kheira Hamraoui dans lesquelles les enquêteurs ont pu entendre différents acteurs, et notamment la mère de Kylian Mbappé, évoquer un accord oral dès le mois de mars. « Le PSG a fait en sorte de boucler la prolongation de Marie-Antoinette Katoto et celle de Kylian Mbappé, qui intervient en accord verbal dès le mois de mars de l'année dernière, a révélé le chroniqueur de l’After. Cela apparaît dans les écoutes téléphoniques. »

« Donc finalement, alors que nous, nous ne savions pas, les enquêteurs savaient dès le mois de mars que Kylian Mbappé allait prolonger au PSG, a souligné Daniel Riolo. Ils étaient plus informés que nous. » Et que le Real Madrid, qui risque de ne pas apprécier le petit jeu du Parisien. L’international tricolore a laissé croire à la Maison Blanche qu’il hésitait jusqu’au dernier moment alors que sa prolongation était déjà actée. Les supporters madrilènes, qui considéraient déjà son choix comme une trahison, seront d’autant plus agacés. On peut aussi imaginer la colère du président Florentino Pérez qui a perdu son temps sur ce dossier, et qui risque de définitivement le refermer. Même si certains prendront soin de rappeler que l'accord verbal ne veut pas non plus dire grand chose tant que rien n'est signé, ce qui n'était pas encore le cas entre Mbappé et le PSG au mois de mars dernier.