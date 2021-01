PSG : Son contre Mbappé, c'est un grand oui !

Dans : PSG.

Mauricio Pochettino veut mettre le collectif en avant au Paris Saint-Germain et cela donne des idées à Daniel Riolo qui voit un joueur de Tottenham avoir le profil parfait.

Le nouvel entraîneur du PSG n’aura eu que quatre jours pour préparer le déplacement de son équipe à Saint-Etienne, et il sera donc difficile de voir les premiers effets du travail entamé par Mauricio Pochettino. Mais il est clair que l’ancien coach de Tottenham base son jeu sur un engagement physique total et pour cela il lui faudra des joueurs capables d’encaisser ce travail supplémentaire. Du côté des Spurs, Mauricio Pochettino avait ses soldats, et parmi eux Son Heun-min, l’attaquant international sud-coréen qui a atteint la barre des 100 buts sous le maillot du club désormais entraîné par José Mourinho. Evoquant Son, Daniel Riolo estime qu’il est capable de rapidement faire oublier Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.

Son contre Mbappé, Riolo dit oui

Le journaliste de RMC pense que Mauricio Pochettino n’aurait aucune hésitation si une telle affaire pouvait se faire. « Pochettino, dans les joueurs qu’il avait à Tottenham, s’il échange Son contre Mbappé il signe les yeux fermés, et bien moi je signe les yeux fermés aussi. Tout ça c’est pour dire quelque chose de simple, les individualités irremplaçables sont très rares dans le football. A part des Cristiano Ronaldo et des Lionel Messi au sommet de leur art, je n’en vois pas. Le collectif d’un Bayern Munich, d’un Liverpool, ou même d’un Tottenham quand ils sont allés en finale, c’est plus important. Si les mecs ne sont pas prêts à entrer dans un système avec énormément de courses, des sprints répétés, le football c’est devenu ça… », a expliqué Daniel Riolo, qui voit bien Son tenir la comparaison avec Kylian Mbappé.