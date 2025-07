PSG ‍: Son coéquipier sous-coté, Marquinhos règle ses comptes

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Avant la finale du Mondial des clubs face à Chelsea dimanche, Marquinhos a défendu son coéquipier Fabian Ruiz devant les médias. Le capitaine du Paris Saint-Germain ne comprend pas comment l’Espagnol a pu subir tant de critiques par le passé.

Les commentaires ont bien changé sur Fabian Ruiz. Longtemps critiqué pour ses prestations jugées trop neutres, le milieu du Paris Saint-Germain fait maintenant l’unanimité. Ses anciens détracteurs comprennent mieux pourquoi l’international espagnol est devenu intouchable dans l’esprit de Luis Enrique. « Fabian est un cas particulier car il a eu des problèmes il y a deux ans, s’est souvenu l’entraîneur parisien deux jours après son doublé contre le Real Madrid (4-0). Mais en ce moment, c’est un joueur indiscutable et un joueur très important pour moi en tant que coach. » Mais aussi pour ses coéquipiers comme Marquinhos, encore surpris par le traitement infligé à Fabian Ruiz.

« C’est bizarre… »

« En dehors du terrain, il est excellent, comme sur le terrain, a encensé le défenseur central et capitaine du Paris Saint-Germain. Parfois, c’est bizarre… Nous, on connaît la qualité du joueur. Depuis le premier jour où il est arrivé, je n’avais aucun doute sur ses qualités. Mais peut-être que, de l’extérieur, les gens ne voyaient pas vraiment son importance et son impact dans le jeu. Il a une compréhension tactique, une intelligence de jeu, une lecture des espaces et des mouvements que très peu de joueurs possèdent dans le football. C'est pour ça qu'il est là où il est. »

« Le coach l’a vu tout de suite, il le connaissait déjà en sélection, il savait qu’il serait un joueur important pour nous. Il a beaucoup travaillé, il est très professionnel. Il travaille pour lui, mais surtout pour l’équipe. Je suis très heureux pour lui, car il mérite ce qui lui arrive. Je n'ai que des bonnes choses à dire sur lui. Je pense qu’il est aujourd’hui l’un des meilleurs milieux de terrain au monde », a osé Marquinhos, aux premières loges pour juger les performances de l’ancien Napolitain.