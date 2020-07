PSG : Son avenir est à Paris, Mbappé climatise Madrid

Dans : PSG.

Au cœur des rumeurs en raison de l’intérêt prononcé du Real Madrid à son égard, Kylian Mbappé envisage bien l’avenir en bleu et rouge.

Un départ du PSG n’est absolument pas à l’ordre du jour et visiblement, Kylian Mbappé souhaitait le montrer. Tandis que le Paris Saint-Germain a dévoilé ce mardi matin ses nouvelles tuniques pour la saison à venir, l’attaquant de l’Equipe de France a profité de l’occasion pour publier un tweet faisant le bonheur des supporters du PSG. Un tweet sans équivoque qui prouve à quel point Kylian Mbappé est déterminé à faire briller les couleurs parisiennes la saison prochaine. Le Real Madrid, qui rêve de le recruter au mercato, devra bel et bien attendre au minimum un an.

« PSG 2020-2021. Fier de pouvoir faire parti de ce nouveau chapitre de l’histoire du club. Ensemble, nous sommes invincibles » a publié l’attaquant du Paris Saint-Germain, suivi par 4,4 millions de followers sur Twitter… dont plusieurs milliers sont supporters du Real Madrid. Sans surprise, de nombreux fans du champion d’Espagne en titre se sont invités sous le tweet posté par la star du PSG afin de réclamer de toute urgence sa signature au Real. Mais comme indiqué par la presse espagnole depuis plusieurs semaines maintenant, Florentino Pérez ne passera pas à l’offensive cet été. En revanche, il est assez clair que la formation entraînée par Zinedine Zidane tentera sa chance en 2021. Encore plus si Kylian Mbappé, en fin de contrat en 2022 avec le PSG, ne signe pas de prolongation en faveur du club francilien. Un scénario que Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar en personne redoutent et souhaitent impérativement éviter.