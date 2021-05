PSG : Son avenir en live sur TF1, Mbappé lâche zéro indice

Dans : PSG.

L’attente n’était pas aussi grande que pour la liste de Didier Deschamps, mais Kylian Mbappé a pris la parole dans le journal télévisé de TF1, ce mardi soir.

Diffusé dans la foulée de liste donnée pour l'Euro 2021, l’entretien avait été réalisé la veille, mais il n’a apporté aucune nouvelle information pour tous ceux qui espéraient des confidences sur son avenir, au PSG ou ailleurs. L’attaquant du Paris SG a surtout évoqué ses ambitions pour cet été et les années à venir, avec notamment l’Euro en toile de fond. Avec tout de même une bonne dose de langue de bois qui n'a pas aidé à passionner le débat.

« L’objectif est simple, c’est de gagner la compétition », a prévenu Kylian Mbappé qui a ensuite confié son rêve d’être Ballon d’Or et un objectif personnel aussi pour la fin de l’été. « Tout le monde sait que j’ai toujours rêvé de disputer les JO. C’est un grand rêve pour moi », a livré le champion du monde 2018, qui a bien été inscrit dans la pré-liste de Sylvain Ripoll pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Mais encore faut-il qu’il soit disponible, en état, et surtout libéré par le PSG, qui peut s’opposer à sa présence aux JO. En tout cas, en ce qui concerne son avenir, dans cet entretien sans véritable relief au soir de la liste pour l’Euro, Kylian Mbappé n’a donné absolument aucune indication sur ses volontés. Il n'y avait pas non plus de questions à ce sujet, preuve d'un accord pour éviter d'en discuter frontalement à ce moment de la saison. Le PSG, ses supporters, le Real Madrid et tous les passionnés de football devront attendre encore un peu pour savoir où l’ancien monégasque jouera la saison prochaine.