PSG : Sobre et affûté, Verratti épate Ambre Godillon

Dans : PSG, Ligue 1.

Revenu de blessure pour enchainer les gros matchs avec le Paris Saint-Germain, Marco Verratti a rassuré ses supporters au meilleur des moments, quand les forfaits s’enchainaient et que l’inquiétude grimpait avant de jouer Manchester United. L’Italien semble parti pour finir la saison en trombe à l’image de ses derniers matchs, dont la qualité a été unanimement soulignée. Mais chez les plus vaccinés des suiveurs parisiens, on demande tout de même à voir sur le long terme, le milieu de terrain ayant pris l’habitude de faire les montagnes russes avec son niveau de jeu.

« Alors déjà, avec Marco, on ne s’emballe pas avant d’avoir vu l’addition en fin de saison. Et puis il n’a joué que 4 petits matches, dont deux contre des équipes de la seconde partie de tableau du championnat. Mais il y a quelques jolis enseignements à tirer de ces rencontres. Étonnement affûté lors de son retour contre Bordeaux pour son unique préparation avant de traverser la Manche, le n°6 a en tout cas montré qu’il était prêt à faire taire les questions entourant sa condition physique (et pourquoi pas, son hygiène de vie). Tout feu tout flamme contre Manchester United pour son premier gros match depuis sa blessure, Verratti nous a rappelé sa masterclass au Parc face aux Reds en faisant ce qu’il sait faire de mieux : briller pour mieux sublimer ses partenaires. Car si on fait l’éloge d’un immense Marquinhos en terre anglaise, c’est aussi parce que l’Italien a livré un récital à ses côtés », a livré Ambre Godillon sur Yahoo Sports, dans des propos rapportés par FootRadio.com. De beaux compliments qui demandent confirmation, notamment dans une Ligue des Champions où il a souvent manqué les grands rendez-vous.