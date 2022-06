PSG : Skriniar plombe le budget mercato de Campos

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Priorité du Paris Saint-Germain, le défenseur central Milan Skriniar fait l’objet de discussions avec l’Inter Milan. Le club de la capitale a dû revoir son offre à la hausse, quitte à utiliser une grande partie du budget initialement prévu pour le recrutement.

Loin d’être déterminé à partir cet été, Milan Skriniar a compris la situation. L’Inter Milan a besoin de son transfert pour des raisons économiques. C’est pourquoi le défenseur central de 27 ans accepte l’idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Le Slovaque a déjà trouvé un accord avec le club de la capitale, prêt à lui offrir un contrat de quatre ou cinq ans, assorti d’un salaire annuel net à 7,7 M€. Le Nerazzurro percevrait près du double de ce qu’il gagne actuellement à Milan. Mais avant de signer ce bail alléchant, Milan Skriniar devra attendre que l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain trouvent un terrain d’entente.

PSG : Milan Skriniar en approche



Le PSG et l'Inter cherchent la meilleure solution pour finaliser le transfert du défenseur slovaque. Le joueur aurait déjà trouvé un accord avec le club parisien https://t.co/U8P0ls4zDR pic.twitter.com/NZqtkeBzVp — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 25, 2022

D’après La Gazzetta dello Sport, le conseiller football Luis Campos a envoyé des émissaires en Italie pour faire avancer les négociations. Le champion de France, recalé suite à sa première offre de 50 M€, l’aurait augmentée jusqu’à 70 M€ (hors bonus) si l’on en croit le journal transalpin. Ce n’est pas tout à fait la même version chez L’Equipe, où l’on évoque une deuxième proposition à 60 M€. Il n’y aurait pas d’évolution particulière dans les discussions ces derniers temps. Mais les deux clubs montrent une certaine détermination à trouver la meilleure solution.

Le PSG dépensera plus que prévu cet été

De son côté, le Paris Saint-Germain ne voudrait pas monter trop haut pour deux raisons. La première est simple, Milan Skriniar n’a plus qu’un an de contrat, ce qui implique que son prix ne devrait pas atteindre ces montants. De plus, la direction francilienne, n’en déplaise à Javier Tebas, pense au fair-play financier et a donc initialement fixé une enveloppe de 80 M€ (hors vente) pour son recrutement. Autant dire que ce dossier risque de plomber ce budget alors que Luis Campos doit surtout renforcer le milieu de terrain.