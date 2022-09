PSG : Skriniar, le cadeau de Noël du Qatar à Paris ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central, le PSG avait fait de Milan Skriniar sa priorité lors du mercato estival. Face à l'échec dans ce dossier, Paris va revenir à la charge, mais aura de la concurrence.

Dès sa prise de fonction, Luis Campos a fait de Milan Skriniar un objectif absolu lors du mercato estival du Paris Saint-Germain. Pour le conseiller sportif du PSG, il était en revanche inenvisageable de surpayer le transfert du défenseur de l’Inter Milan, qui réclamait plus de 70 millions d’euros afin de se séparer de son taulier. Malgré la qualité du joueur, Luis Campos a refusé de s’aligner sur un tel montant, d’autant plus que Milan Skriniar n’a plus qu’un an de contrat avec l’Inter Milan. Cet hiver, le PSG devrait tenter une nouvelle fois sa chance mais selon le site Fichajes.net, le champion de France en titre sera confronté à la concurrence d’un géant d’Europe : le Real Madrid. Et pour cause, le média espagnol croit savoir que le Real est très intéressé par le profil du Slovaque. Mais au contraire du PSG, Florentino Pérez aimerait enrôler Milan Skriniar pour zéro en juin prochain.

Milan Skriniar au PSG ou au Real Madrid ?

De son côté, le Paris Saint-Germain a bel et bien l’intention de revenir à la charge au mois de janvier afin de s’assurer les services de Milan Skriniar. A en croire les informations livrées ce lundi par la Gazzetta dello Sport, le PSG est prêt à payer 30 millions d’euros en janvier prochain afin de racheter les six derniers mois de contrat de Milan Skriniar. Par ailleurs, le journal italien aux pages roses dévoile que les discussions sont à l’arrêt entre les agents de Milan Skriniar et les dirigeants de l’Inter Milan. Il est donc peu probable que le joueur prolonge à l’Inter. Reste maintenant à voir si Milan Skriniar, qui avait donné son accord au PSG afin de rejoindre Paris l’été dernier, privilégiera toujours le club français malgré l’intérêt très prononcé du Real Madrid. Chez les Merengue, le taulier de l’Inter sera confronté à une concurrence XXL avec Alaba, Rüdiger et Militao tandis qu’à Paris, une place l’attend au chaud au vu des performances mitigées de Sergio Ramos et de Kimpembe. D'autant plus, que Nasser Al-Khelaifi envisage de doubler le salaire du défenseur de l'Inter. Un argument qui serait alors l'argument décisif.