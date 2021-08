PSG : Si Mbappé s'en va, Paris a trouvé son remplaçant !

Dans : PSG.

Kylian Mbappé ne souhaite toujours pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain et aurait refusé une nouvelle offre de Nasser Al-Khelaifi. Au Real Madrid, on reprend espoir de signer Mbappé avant le 31 août.

Dans huit jours, le mercato d’été 2021 sera officiellement terminé, et pour l’instant le suspense est total concernant Kylian Mbappé. Même si le président qatari du Paris Saint-Germain a fermement repoussé l’hypothèse d’une vente de l’attaquant tricolore cet été, Nasser Al-Khelaifi a reçu une réponse négative à la dernière proposition de prolongation transmise à l’attaquant français dont le contrat se termine en juin prochain. Selon RMC, le PSG a offert à Mbappé un contrat de 5 ans plus une année supplémentaire en option, et un salaire très pas totalement au niveau de Neymar et Lionel Messi, mais colossal tout de même. La réponse de Kylian Mbappé a été claire et nette, c’est non.

Pour l’instant, rien n’indique que ce refus de prolonger de Kylian Mbappé est le signal d’un départ de ce dernier au Real Madrid, d’autant que face à l’intransigeance affichée par Doha, Florentino Perez n’a transmis aucune offre de transfert au Paris Saint-Germain. La semaine passée, un montant entre 150 et 170 millions d’euros avait été évoqué concernant une possible proposition de dernière minute du Real Madrid. Comme l’explique la radio, le seul contact arrivé pour l’instant au PSG concernant Kylian Mbappé a été transmise par un club de Premier League.

A ce stade du mercato, le Paris Saint-Germain semble être droit dans ses bottes au sujet de Kylian Mbappé, cependant le média français précise que le PSG a tout de même pris des renseignements auprès de Richarlison, l’avant-centre brésilien d’Everton, qui a mené à la victoire finale le Brésil lors des récents Jeux Olympiques de Tokyo. Proche de Neymar, le joueur de de 24 ans serait le numéro 1 sur les tablettes du vice-champion. Même si tout cela faire beaucoup de « si », les derniers jours du mercato seront torrides du côté de Paris.