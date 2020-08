Dans : PSG.

Blessé contre l'Atalanta, Keylor Navas laissera sa place à Sergio Rico pour la demi-finale PSG-Leipzig. De quoi susciter quelques inquiétudes.

Arrivé l’été dernier au Paris Saint-Germain afin d’être le suppléant de Keylor Navas, qui lui aussi rejoignait le club de la capitale, Sergio Rico n’a pas réellement convaincu lors de ses rares apparitions. Et notamment un PSG-Bordeaux (4-3), durant lequel le gardien de but espagnol prêté par Séville a semblé être en panique, commettant deux grosses bourdes. Alors, au moment où Keylor Navas, victime d’une lésion musculaire, doit renoncer à son poste pour le match contre Leipzig, mardi soir à Lisbonne, les supporters du Paris Saint-Germain tremblent à l’idée de voir Sergio Rico défendre le but parisien face aux attaquants du club allemand. Mais pour Maxime Le Marchand, qui a côtoyé le gardien de but du PSG à Fulham, cette inquiétude est une erreur.

Le défenseur central de 30 ans explique que Sergio Rico mérite largement mieux que cette réputation. « Je peux comprendre qu’on se pose des questions vu qu’il a peu joué cette saison. Mais ce n’est pas un gardien en carton! Il a le niveau Coupe d’Europe, de l’expérience, il sait gérer la pression. Une demie de C1, c’est quelque chose, c’est vrai, mais mentalement il sera prêt. Quand on avait des gros matches, il était toujours relâché, calme », explique, dans L'Equipe, l’ancien niçois au sujet de celui qui a été son coéquipier pendant une saison en Premier League. Ce qui est certain, c’est que si Sergio Rico veut définitivement faire taire les critiques, il en aura l’occasion lors d’un PSG-Leipzig qui pourrait aboutir à une qualification historique de Paris pour la finale de la Ligue des champions.