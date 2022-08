PSG : Sergio Ramos, un miracle grâce à Qatar

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a facilement disposé de Nantes ce dimanche lors du Trophée des champions. Sergio Ramos, auteur d'un but, a rassuré pas mal de fans et observateurs sur son cas.

Sergio Ramos sort d'une saison très décevante au PSG. Miné par les pépins physiques, le champion du monde n'avait pris part qu'à seulement 12 matchs de Ligue 1. En Ligue des champions, il n'avait également pas pu apporter. Cette saison, Ramos compte bien changer les choses. Bien physiquement, l'ancien défenseur du Real Madrid impressionne ces dernières semaines. Ce dimanche contre Nantes, il a même été récompensé d'un but magnifique. Sa prestation convaincante et son retour en forme ravissent les supporters du PSG mais aussi ceux de la Roja. A tel point qu'on se demande de l'autre côté des Pyrénées si un retour en sélection ne serait pas une bonne idée.

Ramos de retour en sélection grâce au PSG ?

Los goleadores de hoy 😉

Today’s goal scorers 😉

Les buteurs d'aujourd'hui 😉 pic.twitter.com/qf2VGSZupP — Sergio Ramos (@SergioRamos) July 31, 2022

Sergio Ramos est une légende vivante en Espagne. Avec la Roja, l'Andalou compte 180 sélections. Mais depuis peu, le joueur du PSG n'est plus appelé. D'abord à cause de ses pépins physiques mais également pour son âge relativement avancé (36 ans). La radio du journal Marca revenait ces dernières heures sur l'état de forme de Ramos. Et pour le média, un retour en sélection doit être envisagé, alors que l'Espagne prendra part à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Déjà champion du monde et double champion d'Europe avec la sélection ibérique, Sergio Ramos pourrait apporter toute son expérience à une jeune équipe. Ses bonnes relations avec le sélectionneur actuel, Luis Enrique, ne seront pas de trop pour lui permettre de retrouver la sélection. L'ancien coach du Barça donnera son groupe pour le Mondial dans près d'un mois. Il reste donc encore du temps pour Ramos afin d'impressionner Enrique et les observateurs. Cette saison, les matchs seront très nombreux pour l'Espagnol et il devra se montrer à la hauteur des attentes placées en lui, surtout avec la concurrence féroce qui règne au PSG.