PSG : Sergio Ramos successeur de Thiago Silva, Paris insiste

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le Real Madrid au mois de juin, Sergio Ramos n’a toujours pas prolongé. Une situation dont souhaite profiter le PSG au mercato.

Tandis que David Alaba a officiellement annoncé son départ du Bayern Munich, un autre défenseur central de classe internationale pourrait également quitter son club, libre de tout contrat l’été prochain. Il s’agit de Sergio Ramos, capitaine emblématique du Real Madrid, libre au mois de juin et qui n’a toujours pas trouvé d’accord avec Florentino Pérez afin de prolonger. Du haut de ses 35 ans, l’Espagnol exige au moins deux ans de contrat supplémentaires, ce que le Real Madrid ne semble pas enclin à lui offrir, tout du moins pas aux conditions salariales réclamées par le clan Sergio Ramos. Une aubaine pour le PSG, prêt à bondir sur le défenseur de l’Espagne, à en croire les informations obtenues par Todo Fichajes.

Le média croit savoir que les dirigeants du Paris Saint-Germain voient en Sergio Ramos le potentiel successeur de Thiago Siva, un an après le départ de l’international brésilien à Chelsea. Le leadership du capitaine madrilène ainsi que sa faculté à briller dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions sont deux atouts qui plaisent à Leonardo, bien que le PSG possède déjà deux défenseurs centraux de très haut niveau avec Presnel Kimpembe et Marquinhos. En attendant de savoir si le Real Madrid parviendra à prolonger le contrat de Sergio Ramos sur le gong, il est bon de savoir que le PSG n’est pas le seul club intéressé. Outre le Paris Saint-Germain, les Red Devils de Manchester United sont également sur les rangs. L’objectif du club anglais est de s’offrir Sergio Ramos afin de l’associer à Harry Maguire la saison prochaine à Old Trafford. Reste maintenant à voir qui parviendra à rafler la mise alors que l’Euro se profile et que la situation contractuelle de Sergio Ramos n’a toujours pas été réglée.