PSG : Sergio Ramos sort du silence sur la méthode Galtier

Par Corentin Facy

Christophe Galtier est la cible de nombreuses critiques depuis les défaites du PSG contre l’OM en Coupe de France et à Monaco en Ligue 1.

La semaine terrible du Paris Saint-Germain a laissé des traces. Battu successivement par l’Olympique de Marseille puis par l’AS Monaco, le club de la capitale a perdu gros avant de défier le Bayern Munich en Ligue des Champions. La Coupe de France s’est envolée et l’avance sur les poursuivants est en train de fondre en championnat. Assurément, le PSG n’a pas préparé son choc face aux Allemands de la meilleure des façons. Christophe Galtier est par ailleurs la cible de critiques de plus en plus nombreuses après les deux défaites de la semaine. L’ancien entraîneur de l’OGC Nice peut heureusement compter sur le soutien de son vestiaire et de ses cadres. Dans une interview accordée à l’UEFA, Sergio Ramos a été très élogieux à l’égard de son entraîneur, lequel appréciera les compliments du champion espagnol, qui a connu dans sa longue carrière des coachs tels que Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti ou encore José Mourinho.

Sergio Ramos adore la gestion de Christophe Galtier

« Pour moi, le plus important est de ne pas mentir aux joueurs. Le groupe sent si l’entraîneur est avec les joueurs ou non. Il faut savoir gérer tout cela. Garder ouvert la porte de son bureau à n’importe quel moment. C’est aussi important que les connaissances techniques ou tactiques. L’histoire du football le montre, ce sont ces profils d’entraîneurs qui gagnent. Ils savent unir un groupe. C’est très difficile à gérer et je pense que Galtier a ça. Il était naturel et humble quand il est venu se présenter dans le vestiaire. C’est un entraîneur qui ne ment pas, qui dit les choses en face et pour moi c’est très important. Il sait aussi très bien manager, il a gagné avec d’autres équipes avant le PSG. Ce qui nécessite une expérience qu’il a transmise au groupe et nous en sommes très heureux » a apprécié Sergio Ramos, lequel apprécie la façon de gérer le groupe parisien de Christophe Galtier. Cela ne suffira toutefois pas pour l’entraîneur du PSG, qui devra avoir des résultats en Ligue des Champions s’il veut s’épargner les critiques des supporters et des observateurs dans les semaines à venir. En tout cas, le vestiaire parisien, et Sergio Ramos en est l'un des leaders, a décidé de jouer l'union sacrée avant le match face au Bayern Munich.