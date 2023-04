PSG : Sergio Ramos, sa femme confirme la tendance

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Arrivant en fin de contrat du côté du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos ne sait toujours pas s’il poursuivra son aventure dans la capitale française ou pas. De quoi un peu agacer sa femme, Pilar Rubio.

À l’image de Lionel Messi, lui aussi en fin de contrat en juin prochain au PSG, Sergio Ramos ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Alors que Nasser Al-Khelaifi prévoit d’effectuer quelques changements majeurs au sein du secteur sportif de son club, aucun dossier n’avancera avant la fin de la saison. Il faut dire que tous les Parisiens doivent se concentrer sur la conquête du titre de champion de France, qui semble bien partie, Paris ayant huit points d’avance sur l’OM à six journées de la fin. Quoi qu’il en soit, Ramos est toujours dans le flou le plus total par rapport à son avenir, comme l’a raconté sa femme.

« Je ne sais pas si on va rester à Paris ou si on va revenir en Espagne »

🛑🗣️ Pilar Rubio (la femme de Sergio Ramos) est restée floue sur l’avenir de son mari au PSG :



“Je ne sais pas si on va rester à Paris ou si on va revenir (en Espagne). Et le pire c’est que je ne le saurai qu’au dernier moment, donc je ne pense même pas à ce sujet…” 🔮🇪🇸 pic.twitter.com/7qmzDZ4CHW — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 27, 2023

« Je ne sais pas si on va rester à Paris ou si on va revenir en Espagne. Et le pire, c’est que je ne le saurai qu’au dernier moment, donc je ne pense même pas à ce sujet », a expliqué, sur AS, Pilar Rubio, qui espère rester à Paris une année de plus sachant qu’elle s’entend bien avec les femmes des autres joueurs du PSG. Une vraie possibilité, car si tout se jouera en fin de saison, la prolongation de Ramos semble désormais possible. Auteur d’une bonne saison, le défenseur central de 37 ans pourrait recevoir un joli cadeau de la part de ses dirigeants l’été prochain, surtout que Kimpembe est blessé pour de longues semaines et que Milan Skriniar, la priorité du mercato, a des problèmes de dos. Autant dire que l’Espagnol pourrait être une vraie solution sur le court terme pour Paris.