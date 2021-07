PSG : Sergio Ramos prévient Keylor Navas

Dans : PSG.

Hésitations, négociations, le dossier Sergio Ramos a été quelque peu freiné ces derniers jours, mais la finalité restera la même.

Le défenseur central va bien s’engager prochainement avec le PSG, et ses agents l’ont fait savoir à plusieurs sources en France. Foot Mercato et Le Parisien dévoilent ainsi que Sergio Ramos a annoncé à son entourage mais aussi à des joueurs du PSG, et notamment son ancien coéquipier Keylor Navas, qu’il allait bientôt débarquer au Camp des Loges pour l’entrainement, sous le maillot du Paris SG. La question cruciale a été celle du salaire, sachant que la durée de deux ans du contrat qui l’attend à Paris a été réglée. Visiblement, l’accélération des discussions a porté ses fruits, et après la visite médicale d’Achraf Hakimi prévue ce lundi normalement, Sergio Ramos sera probablement le prochain à rejoindre l’effectif du PSG.