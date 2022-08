PSG : Sergio Ramos prend le pouvoir, Mbappé est prévenu

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison blanche avec Mauricio Pochettino au PSG, Sergio Ramos a réalisé une préparation complète cet été. Christophe Galtier compte sur lui pour être le patron du vestiaire.

Buteur lors du Trophée des Champions contre Nantes dimanche soir, le défenseur espagnol du Paris Saint-Germain semble dans les meilleures dispositions pour réaliser une grande saison. Une superbe nouvelle pour Christophe Galtier, lequel a bien l’intention de s’appuyer sur l’international espagnol comme un titulaire indiscutable. Depuis le début de la préparation, Sergio Ramos occupe le poste de défenseur central droit dans le dispositif à trois axiaux du PSG. Parfois en difficulté lors des matchs amicaux au Japon, l’ex-défenseur du Real Madrid a été impeccable contre Nantes, malgré la vitesse de joueurs tels que Moses Simon ou encore Ludovic Blas. Dans son édition du jour, Le Parisien confirme que Sergio Ramos est en train de prendre une grosse importance dans le vestiaire du PSG. Vis-à-vis des autres joueurs mais également de Christophe Galtier et du staff.

Sergio Ramos, le nouveau patron du PSG ?

Le quotidien régional dévoile que Sergio Ramos est le relai privilégié de Christophe Galtier depuis la prise de fonctions de l’ancien entraîneur de l’OGC Nice dans la capitale française. Les deux hommes sont très complices, ce qui était perceptible lors de la remise du Trophée des Champions dimanche soir après le succès contre Nantes. Désireux d’éviter les polémiques inutiles, Christophe Galtier a fait le choix de maintenir Marquinhos en tant que capitaine du Paris Saint-Germain pour la saison à venir. Mais dans les faits, il semblerait que le véritable patron du PSG aux yeux de son entraineur se nomme bel et bien Sergio Ramos. Un rôle que l’Espagnol connait par cœur et aime assumer. Pour rappel, l’ex-patron de la Roja a été le capitaine du Real Madrid pendant huit années. Autant dire qu’il peut largement assumer le rôle de taulier du PSG et ainsi recadrer Neymar ou Mbappé quand cela sera nécessaire. Un atout de taille pour Christophe Galtier au Paris SG cette saison.