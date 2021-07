PSG : Sergio Ramos laisse Riolo sur les fesses

Dans : PSG.

Daniel Riolo ne valide pas la très probable arrivée de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain.

Le 1er juillet, Mohamed Bouhafsi annonçait qu’un accord avait été trouvé entre le PSG et Sergio Ramos, libre depuis sa fin de contrat au Real Madrid. Le défenseur central de 35 ans va rejoindre Paris pour les deux prochaines années, la visite médicale aura lieu dans les prochains jours. Si Goal estimait que rien n’était acté encore samedi, avec Arsenal à l’affût, la tendance est quand même à une signature au PSG. Les consultants réagissent massivement à l’arrivée de la légende espagnole en Ligue 1. Daniel Riolo fait partie des sceptiques. Dans l’After Foot sur RMC, il a critiqué la stratégie sportive de Nasser Al-Khelaïfi.

« Je ne vois pas la cohérence dans ce que fait le PSG, et ça fait pas mal d’années. Tu as une charnière centrale avec Kimpembe et Marquinhos, tu vas chercher Ramos pour faire quoi ? Remplaçant de luxe ? Pour être titulaire ? S’il vient, c’est simplement parce que le PSG est le seul club capable de lui payer l’oseille que le Real ne voulait pas lui donner. Tu ne prends pas un jeune joueur où tu vises les années à venir, tu prends un joueur qui n’a pratiquement pas joué de la saison. Je ne remets pas en cause son passé, c’est un joueur fabuleux, probablement le meilleur défenseur central des 20 dernières années. Moi, si je construisais une équipe ambitieuse, j’aurais du mal à prendre des mecs qui ont déjà tout gagné, parce que je pense qu’ils ont moins faim que ceux qui doivent gagner. Peut-être que Pochettino jouera à trois défenseurs centraux avec Hakimi et Bernat dans les couloirs. Oui, ça peut donner une défense intéressante », a estimé Daniel Riolo. L’éditorialiste est contre mais pourrait être séduit par une défense à trois Marquinhos – Ramos – Kimpembe, avec Achraf Hakimi en piston droit, son poste préférentiel.