PSG : Sergio Ramos fait une annonce très osée

Par Mehdi Lunay

Après une première saison perturbée par les blessures, Sergio Ramos arrive enfin à enchaîner les matchs avec le PSG. De quoi en faire un élément précieux pour le club parisien, lequel manque de défenseurs centraux. L'Espagnol a même ouvert la porte à une prolongation.

Dans sa quête d'une ligue des champions, le PSG sait qu'il a besoin d'éléments forts et expérimentés pour y arriver. Sergio Ramos valide toutes les cases, surtout depuis le début de saison. En effet, ses grands débuts à Paris la saison passée ont été très tardifs. L'Espagnol a connu beaucoup de problèmes physiques, ne jouant son premier match que fin novembre à Saint-Etienne. En tout, il n'a disputé que 12 rencontres en Ligue 1 et aucune en C1. Il a ainsi sérieusement inquiété les observateurs, lesquels se sont demandés si son transfert avait valu le coup d'être tenté.

Ramos veut s'inscrire sur le long terme au PSG

Mais, ces critiques sont moins audibles depuis août. Ramos a connu une excellente préparation physique et cela se ressent au PSG. A part deux matchs de suspension dus à son carton rouge à Reims, il n'a pas raté un match toutes compétitions confondues. Son niveau est bien plus adéquat avec sa réputation forgée au Real Madrid. Ramos commence même à se plaire à Paris, prenant de plus en plus de plaisir sur le terrain. Pourquoi pas envisager de rester un peu plus longtemps au PSG ? Une possibilité évoquée par le joueur lui-même plus ou moins subtilement ce mardi.

Sergio Ramos on extending contract with PSG: “I feel very good. I'm only thinking about playing and showing my best level, nothing else”. 🔴🔵 #PSG



“New deal? We'll see what happens at the end of the season”. pic.twitter.com/r96mEPq32u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2022

Présent en conférence de presse à la veille du match contre la Juventus, il a été interrogé sur sa maîtrise inexistante de la langue française. Il promet de s'améliorer sur ce point « l'année prochaine » alors que son contrat expire en juin 2023. Il détaille ensuite ses intentions concernant une poursuite de son bail. « On verra. Je pense seulement à être bon sur le terrain. Je suis heureux que le Paris Saint-Germain ait fait un effort pour me signer l'an dernier », a t-il lâché. Malgré ses 36 ans et même 37 en fin de saison, il ne ferait pas tâche dans les rangs défensifs du PSG.