PSG : Sergio Ramos est cramé, la terrible révélation

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Entré en jeu à la 72e minute face à Brest, Sergio Ramos a enfin foulé la pelouse du Parc cette saison. Cette troisième apparition en Ligue 1 apparaît bien mince pour l'Espagnol. Est-il ménagé par le staff ? Ce n'est pas l'avis d'un spécialiste du PSG qui accable Ramos.

Il est 22h30 hier soir quand le speaker du Parc des Princes prononce enfin le nom de Sergio Ramos dans l'enceinte du Parc des Princes. Le défenseur espagnol entre en jeu pour la première fois sur la pelouse parisienne, près de six mois après son arrivée. Les 5000 chanceux présents dans les gradins peuvent enfin scander son nom et voir de plus près l'emblématique joueur du Real Madrid sous le maillot du PSG, dans le stade de la Porte d'Auteuil. Il s'agissait là de son troisième match en Ligue 1, son quatrième avec la coupe de France.

Ramos usé, ces fidèles du PSG qui déchantent

Revenu de blessure depuis novembre, avec une première titularisation à Saint-Etienne le 28 du même mois, Sergio Ramos n'a pourtant pas enchaîné tant de matches que cela après les Verts. Son utilisation suscite toutes sortes d'interrogations. D'abord indulgents, les inconditionnels du club parisien commencent sérieusement à perdre patience avec l'Espagnol, exprimant de plus en plus de doutes sur la condition physique de l'ancien taulier du Real Madrid.

tu vas pas dire publiquement qu'un mec que t'as signé pr 2 ans à 12M par est cramé (c'est le cas) — Philippe Goguet (@pgoguet) January 15, 2022

Parmi ceux-ci, Philippe Goguet qui n'est pourtant pas connu comme étant le supporter le plus habitué à cracher sur son club. Goguet est en effet fondateur de CulturePSG et suiveur régulier du club depuis toujours. Néanmoins, répondant à l'incompréhension d'un fan du PSG sur Twitter concernant le cas Ramos, il n'est pas allé par quatre chemins. « Tu vas pas dire publiquement qu'un mec que t'as signé pr 2 ans à 12M (par an) est cramé (c'est le cas) », a t-il publié pour décrire la situation de Ramos au PSG. Une critique qui commence à trouver de plus en plus d'écho des travées du Parc aux réseaux sociaux. Sergio Ramos était attendu, il doit maintenant enchaîner les performances le plus souvent possible en 2022 pour convaincre de l'utilité de son recrutement.