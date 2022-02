PSG : Sergio Ramos plus gros flop de l'histoire

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG pensait bien avoir fait un gros coup en recrutant Sergio Ramos libre l'été dernier après son départ du Real Madrid. Au final la légende n'a pas joué et sera forfait contre son ancien club.

Le 8 juillet dernier, le Paris Saint-Germain annonçait avec délectation la signature de Sergio Ramos pour deux ans, le légendaire défenseur espagnol de 35 ans n’ayant pas eu la prolongation de contrat tant attendu par le Real Madrid. « Paris accueille l'un des plus grands joueurs de notre époque. Sergio est un footballeur complet, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. C'est un compétiteur né, un leader et un grand professionnel. Sa grande expérience et ses ambitions sont en parfaites accord avec celles du club », avait alors confié Nasser Al-Khelaifi en commentant le recrutement d’un des plus grands défenseurs de l’histoire du football. Mais très vite, les rumeurs ont circulé sur l’état de forme de Sergio Ramos, lequel sortait d’une saison plus que compliquée avec les Merengue. Tandis que certaines sources annonçaient que le staff médical du PSG avait été épaté par le physique de celui qui a tout gagné comme footballeur, d’autres rumeurs expliquaient qu’en fait les soucis étaient nombreux et qu’il semblait hautement improbable que Ramos puisse revenir un jour à 100%.

Sergio Ramos, 12ME net par saison au PSG

Malheureusement, c’est cette seconde version qui semble s’imposer, les apparitions de Sergio Ramos sous le maillot du Paris Saint-Germain se comptant sur les doigts de la main. Et même s’il avait marqué un but au Parc des Princes contre Reims, la suite a une nouvelle fois été déprimante pour le champion du monde 2010, puisqu’il a ressenti une nouvelle un souci au mollet. Résultat, même s’il était monstrueusement motivé à l’idée de croiser la roue de son ancien club, il est désormais officiel que Sergio Ramos sera dans les tribunes du Parc des Princes mardi soir lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Madrid. Une absence qui va à l’encontre de ce que souhaitait le Qatar lorsqu’il avait accepté de verser un salaire de 12 millions d’euros net par saison sur deux ans, à savoir apporter du poids et de l’expérience afin que le PSG aborde encore plus sereinement la Ligue des champions lorsque le niveau grimpe.

Et malheureusement ce ne sera pas le cas. Pour l’instant, il n’est pas prévu que Sergio Ramos quitte le club de la capitale l’été prochain, mais la question doit inévitablement se poser. Journaliste de Culture PSG, et pas vraiment lancé dans la course au buzz, Philippe Goguet a récemment été cash sur le cas Ramos, et sur le silence gêné des dirigeants parisiens : « Tu vas pas dire publiquement qu'un mec que t'as signé pr 2 ans à 12M (par an) est cramé (c'est le cas) ». Depuis que Qatar Sport Investments a acheté le Paris Saint-Germain, Doha a déjà fait des erreurs, et des grosses, mais avec Sergio Ramos c'est hélas l'une des pires et Nasser Al-Khelaifi va devoir la régler.