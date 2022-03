PSG : Sergio Ramos décisif pour éliminer le Real

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Blessé depuis plusieurs semaines, Sergio Ramos est très incertain pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid. Néanmoins, même forfait, l'ancien taulier du Real peut aider les siens pour son entraîneur Mauricio Pochettino.

Si l'affiche entre le PSG et le Real Madrid est séduisante sur le papier, un homme rend à lui seul cette confrontation toute particulière. Emblématique défenseur central du Real pendant 16 ans puis capitaine des Merengues, Sergio Ramos a signé libre cet été au PSG. Ce fut la fin d'un grand chapitre de la carrière du joueur mais aussi un crève-cœur pour ses anciens supporters. Surtout, à l'annonce du tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions, beaucoup étaient curieux de voir Ramos revenir à Madrid et affronter ses anciens partenaires.

Ramos va donner des conseils et soutenir les Parisiens

Mais, comme souvent depuis son arrivée à Paris, l'Espagnol est actuellement blessé ayant déjà loupé le match aller au Parc des Princes. Il reste très incertain pour la manche retour mercredi prochain à Bernabeu. Les chances de le voir fouler la pelouse et de venir aider sa nouvelle équipe dans ce grand rendez-vous sont très minces. Une perte non négligeable puisque Sergio Ramos a remporté quatre fois la compétition, marquant souvent des buts décisifs dans les derniers tours et les dernières minutes parfois.

Son entraîneur, Mauricio Pochettino, est revenu sur son cas en conférence de presse à la veille du déplacement parisien à Nice en Ligue 1. Pour le technicien argentin, même s'il ne chausse pas les crampons à Madrid, Ramos peut aider le PSG rien que par sa présence dans les vestiaires. « On verra dans les prochains jours pour Sergio Ramos. Il n’est pas dans le groupe pour l’entraînement. Il peut apporter à l’équipe grâce à son expérience après ses 17 ans au Real. Il peut donner de bons conseils à ses équipiers, qu’il joue ou non. L’apport des joueurs blessés et suspendus est important à mes yeux. Dans ce genre de match, les détails sont importants et c’est bien de pouvoir compter sur ces joueurs d’expérience », a t-il indiqué. À défaut de ses capacités physiques, nul doute que Ramos a conservé sa grinta que le PSG espère contagieuse pour tout le groupe.