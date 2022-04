PSG : Sergio Ramos chahuté, il crie au scandale

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Sergio Ramos a enfin fait son retour sur le terrain lors de la large victoire parisienne (5-1) sur le FC Lorient. Comme Léo Messi et Neymar, l'Espagnol a été sifflé par ses supporters et ce comportement a fait jaser.

Ce dimanche au Parc des Princes, les planètes étaient alignées pour le Paris Saint-Germain. Pendant que Kylian Mbappé, Neymar et Léo Messi ont tous marqué, une première cette saison, Sergio Ramos a effectué son grand retour ! Blessé depuis le 22 janvier, le défenseur central de 35 ans était à l'infirmerie depuis et raté la double confrontation européenne face à son ancien club, le Real Madrid. Comme Leonardo ou Nasser Al-Khelaïfi, l'ancien madrilène a subi la foudre de ses propres supporters après une élimination honteuse et une gestion du club jugée chaotique à tous les étages. Sergio Ramos, rentré en jeu pour 19 minutes, a disputé son sixième bout de match cette saison pour seulement 301 minutes de jeu toutes compétitions confondues. A noter qu'il n'a pris part à aucun match de Ligue des champions cette saison. A titre de comparaison, il s'agit de sa pire saison en carrière sur le plan athlétique. Lors de sa première saison en professionnel avec le FC Séville en 2003/2004, il n'avait disputé que 7 matchs.

Sergio Ramos sifflé ? Une honte pour Stéphane Bitton

Des sifflets et des applaudissements pour l’entrée de Sergio Ramos🇪🇸 vous ne rêvez pas il est sur le terrain



HISTOIRIQUEEEEE ❗️🔴🔵 pic.twitter.com/Tisu6CI2u1 — Miloud KOTBI (@miloudkotbi) April 3, 2022

Les supporters du PSG ne vont pas se faire que des amis...Ces derniers ont déjà été très critiqués par toute la planète football après avoir sifflé Léo Messi et Neymar et ce scénario risque de se reproduire après les sifflets à l'encontre de Sergio Ramos lors de chacune de ses prises de balle contre les Merlus. « La réconciliation s’annonce lente et difficile avec les supporters qui n’ont toujours pas digéré Madrid mais hier soir le PSG s’était remobilisé en étant sérieux et appliqué. C’est un début de mieux. Une seule fausse note, les sifflets contre Sergio Ramos qui sont une honte, n’ayons pas peur des mots. Ceux qui sifflent Sergio Ramos et ce qu’il représente pour le football sont tout petits. Je me suis demandé en les entendant si le PSG et ses supporters n’avaient pas l’équipe qu’ils méritaient » a déclaré le journaliste Stéphane Bitton dans sa chronique de ce lundi pour France Bleu Paris. L'ancienne légende du Real Madrid, qui est passé 16 ans chez les Merengues et qui remporté 22 trophées dont 4 Ligues de champions, a tout de même reçu de nombreux applaudissements lors de son entrée en jeu. Il a également eu le droit à un minimum de reconnaissance sur les réseaux sociaux où il a été largement défendu. Le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection espagnole avec 180 apparitions n'a, quant à lui, prêté aucune attention à ses sifflets. « Très heureux pour les trois points et de mon retour dans l'équipe. On continue ! » a déclaré Sergio Ramos sur son compte Twitter.