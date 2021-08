PSG : Sergio Ramos absent 1 à 2 mois ?

Dans : PSG.

Depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos n'a pas joué une seule seconde avec son nouveau club. Et cela va durer puisque le défenseur espagnol souffre du mollet et pourrait être absent jusqu'en octobre.

Il n’y a pas eu que des bonnes nouvelles ce mardi au Paris Saint-Germain puisqu’Infosport+, la chaîne sportive du groupe Canal+, affirme qu’après de nouveaux examens il s’avère que la blessure au mollet de Sergio Ramos s’avère plus grave que cela semblait être le cas. Arrivé au PSG le 8 juillet dernier, l’expérimenté défenseur s’était plaint d’une douleur au mollet après quelques séances d’entraînement. Résultat, l’ancien capitaine du Real Madrid pourrait être forfait « entre 1 et 2 mois » et il devrait donc manquer les débuts du Paris Saint-Germain dans la Ligue des champions.