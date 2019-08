PSG : Semedo dans le deal Neymar, une belle arnaque ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Fort intéressé par un retour de Neymar cet été, le FC Barcelone multiplie les tentatives pour obtenir gain de cause auprès du Paris Saint-Germain. En vain pour l’instant, le club de la capitale n’ayant aucunement l’intention de brader son numéro dix. Néanmoins, Leonardo pourrait être ouvert aux négociations si Barcelone mettait dans la balance Philippe Coutinho, Nelson Semedo et une somme d’argent importante. La solution la moins pire selon Didier Roustan, qui estime tout de même que Paris ne sortirait pas vainqueur de l’opération…

« A écouter les gens on a l’impression que Semedo est un super crack qui pourrait faire capoter l’opération Neymar, il ne faut pas déconner non plus ! C’est le remplaçant d’un milieu de terrain qui joue en tant que latéral droit… Si le Barça veut vraiment Neymar, ce n’est pas un Semedo qui peut faire capoter l’affaire. Coutinho, entre ce qu’il a coûté et ce qu’il a fait sur le terrain, c’est un des plus gros flops de l’histoire du Barça. On peut imaginer qu’il retrouve de sa superbe, c’est un pari… Et Neymar, étant donné son âge (27 ans), c’est le futur numéro 1 du football. Arturo Vidal ? Ça va quoi… Le fond du problème, c’est qu’on a plus le sentiment que c’est Neymar qui veut un retour au Barça que le Barça qui veut de Neymar » a commenté le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, dubitatif quant à l’intérêt d’un tel deal pour le PSG… et pour Barcelone.