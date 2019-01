PSG : Se servir à Manchester United au mercato, Paris y pense

Dans : PSG, Mercato, Ligue des Champions.

Tout le monde ne peut pas profiter d’un changement d’entraineur, et si Manchester United marche beaucoup mieux depuis qu’Ole-Gunnar Solskjaer a remplacé José Mourinho, Juan Mata ne fait pas partie des grands vainqueurs. Le milieu offensif espagnol de 30 ans ne se fait d’ailleurs aucune illusion sur la suite de sa saison. Il reste un joker très apprécié à Old Trafford, mais il quittera très certainement le club au mois de juin, à la fin de son contrat. Le couteau suisse de la Roja ne devrait pas manquer de courtisans étant donnée son expérience, à Chelsea puis à Manchester United, ainsi que ses capacités à organiser le jeu.

Selon The Mirror, plusieurs clubs comptent profiter de ses services, et notamment le Paris Saint-Germain. Le club francilien se retrouve en concurrence avec la Juventus, spécialiste de ce genre de coups, mais aussi Arsenal et le FC Barcelone, qui rêvent de récupérer l’ancien de Valence. Il peut dès à présent discuter avec le club de son choix, même si ce n’est par exemple pas dans son intérêt d’ouvrir des négociations avec le PSG, à quelques jours de la double confrontation face au champion de France en Ligue des Champions. Néanmoins, le profil d’un joueur libre et expérimenté au plus haut niveau a de quoi intéresser les dirigeants parisiens, qui n’ont pas forcément trop de solutions à l’heure actuelle dans ce secteur de jeu.