PSG : Scoop, Monaco relance le dossier Neymar

Le dossier Neymar est toujours vivant, et ce sont bien souvent les Espagnols qui le relancent. Y compris ceux évoluant en France.

Depuis quelques semaines, le joueur brésilien ne cache pas qu’il est heureux au PSG, et se plait au sein d’un effectif qui lui convient mieux que les dernières années. En plus de cela, le Paris SG a enfin passé le cap des 1/8e de finale de la Ligue des champions, et commence à faire peur en Europe. Néanmoins, Neymar n’a jamais caché que le fait de revenir au Barça et jouer à nouveau avec Lionel Messi ne le laissait pas indifférent. La réciproque est vraie, et c’est un informateur très bien placé qui l’avoue. Invité de l’émission El Transistor, Robert Moreno, entraineur de l’AS Monaco et surtout ancien adjoint de Luis Enrique au FC Barcelone quand Neymar y oeuvrait encore, a visiblement ses infos.

« Moi, je signerais à nouveau Neymar pour Barcelone. Au final, Barcelone doit avoir les meilleurs joueurs du monde et Neymar est l’un d’eux, un joueur qui fait la différence. De plus, il fait jouer ses coéquipiers. Je sais avec certitude qu'ils le veulent », a livré l’entraineur espagnol, qui estime que l’AS Monaco a les moyens de faire beaucoup mieux la saison prochaine en Ligue 1. Et pourquoi concurrencer le PSG comme en 2017, surtout si Neymar venait à quitter le club de la capitale… Toutefois, il y a l’aspect financier à prendre en compte, et entre un Nasser Al-Khelaïfi qui n’a pas envie de vendre et un Barça qui compte ses sous, l’affaire semble pour le moment entendue.